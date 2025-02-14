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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Эйре Слинн — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Эйре Слинн — вторая
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1721 очко.

Вторую строчку занимает норвежская спортсменка Астрид Эйре Слинн с результатом 1364 очка. Тройку сильнейших замыкает представительница Германии Виктория Карль (1297).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 1721 очко
  2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1364
  3. Виктория Карль (Германия) — 1297
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1223
  5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065
  6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 970
  7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 937
  8. Катержина Янатова (Чехия) — 933
  9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 930
  10. Эбба Андерссон (Швеция) — 886
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