Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Эйре Слинн — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 1721 очко.

Вторую строчку занимает норвежская спортсменка Астрид Эйре Слинн с результатом 1364 очка. Тройку сильнейших замыкает представительница Германии Виктория Карль (1297).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

Джессика Диггинс (США) — 1721 очко Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1364 Виктория Карль (Германия) — 1297 Кертту Нисканен (Финляндия) — 1223 Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065 Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 970 Тереза Штадлобер (Австрия) — 937 Катержина Янатова (Чехия) — 933 Йонна Сундлинг (Швеция) — 930 Эбба Андерссон (Швеция) — 886