Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это пропаганда». Сван — об участии Большунова в гонке в Италии

«Это пропаганда». Сван — об участии Большунова в гонке в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала победу Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Независимо от того, как вы на это смотрите, политика и спорт идут рука об руку. Я не думаю, что вам следует использовать спорт для легитимизации СВО (Формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Печально, что спортсменов ущемляют в правах. Большунов был одним из лучших в последние годы, и его действительно хочется видеть, но не в нынешней ситуации. Это своего рода пропаганда», — приводит слова Сван NRK.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армеллини (+1.25,2).

Материалы по теме
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android