«Это пропаганда». Сван — об участии Большунова в гонке в Италии

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала победу Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Независимо от того, как вы на это смотрите, политика и спорт идут рука об руку. Я не думаю, что вам следует использовать спорт для легитимизации СВО (Формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Печально, что спортсменов ущемляют в правах. Большунов был одним из лучших в последние годы, и его действительно хочется видеть, но не в нынешней ситуации. Это своего рода пропаганда», — приводит слова Сван NRK.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армеллини (+1.25,2).