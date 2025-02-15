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«Они нужны нам». Нортуг выступил за возвращение российских лыжников

«Они нужны нам». Нортуг выступил за возвращение российских лыжников
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг высказался о выступлении россиянина Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая прошла в Италии.

«Мы все хотим, чтобы русские выступили против нас, но сначала что-то должно произойти на СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Если это закончится и там всё наладится, то большинство людей захотят, чтобы они вернулись. Они нужны нам», — приводит слова Нортуга NRK.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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