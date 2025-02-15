Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 15 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Старт запланирован на 13:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 13:40 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Женщины. 10 км. Классический стиль. Стартовый лист (частично):

1. Колетта Ридзек (Германия)

18. Джулия Керн (США)

24. Майя Далквист (Швеция)

25. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

26. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

27. Силье Теодорсен (Норвегия)

28. Линн Сван (Швеция)

29. София Лаукли (США)

32. Моа Илар (Швеция)

34. Пиа Финк (Германия)

36. Криста Пярмякоски (Финляндия)

37. Йоханна Хагстрём (Швеция)

38. Виктория Карль (Германия)

42. Катарина Хенниг (Германия)

46. Эбба Андерссон (Швеция)

54. Кертту Нисканен (Финляндия)

56. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)

58. Нура Саннесс (Норвегия)

60. Джессика Диггинс (США)