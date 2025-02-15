Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 15 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Старт запланирован на 15:45 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало — в 16:05 мск.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Мужчины. 10 км. Классический стиль. Стартовый лист (частично):
15. Оскар Свенссон (Швеция);
18. Клеман Парисс (Франция);
19. Юхан Хегстрём (Швеция);
33. Калле Хальфварссон (Швеция);
39. Йенс Бурман (Швеция);
40. Федерико Пеллегрино (Италия);
42. Андреас Рее (Норвегия);
46. Ийво Нисканен (Финляндия);
48. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия);
50. Уго Лапалус (Франция);
58. Эрик Вальнес (Норвегия);
60. Йоханнес Клебо (Норвегия);
62. Гус Шумахер (США);
64. Пол Голберг (Норвегия);
66. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия);
68. Эдвин Ангер (Швеция);
69. Франческо де Фабиани (Италия);
70. Мика Фермойлен (Австрия).