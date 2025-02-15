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«Он взял — и потух». Александр Большунов — о сломавшемся фонаре во время гонки в Италии

«Он взял — и потух». Александр Большунов — о сломавшемся фонаре во время гонки в Италии
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, что во время международной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии у него перестал работать фонарь. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км в тёмное время суток.

«Это было за 10 км. У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думал, что на спуске включу дальний свет, а он взял — и потух (смеётся).

Если честно, очень сильно тогда переживал, потому что понимал: ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари. То есть они боятся ехать со спуска, а я вышел вперёд, включаю дальний, а он у меня не работает (смеётся)», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).

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