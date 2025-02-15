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Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на 9-м этапе Кубка мира, Диггинс — вне топ-3

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом в классическом стиле в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция). Второй результат на финише продемонстрировала норвежка Хейди Венг. Тройку лучших замкнула немка Виктория Карль.

Отметим, что текущий лидер Кубка мира — американка Джессика Диггинс — в данной гонке заняла четвёртое место.

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, женщины, 10 км, классический стиль: