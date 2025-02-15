Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на 9-м этапе Кубка мира, Диггинс — вне топ-3
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом в классическом стиле в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция). Второй результат на финише продемонстрировала норвежка Хейди Венг. Тройку лучших замкнула немка Виктория Карль.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. 10 км. Классический стиль.
15 февраля 2025, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
28:49.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+17.8
3
Виктория Карль
Германия
+28.7
Отметим, что текущий лидер Кубка мира — американка Джессика Диггинс — в данной гонке заняла четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, женщины, 10 км, классический стиль:
- Эбба Андерссон (Швеция) — 28.49,3
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание 17,8
- Виктория Карль (Германия) +28,7
- Джессика Диггинс (США) +37,3
- Тереза Штадлобер (Австрия) +55,6
- Катарина Хенниг (Германия) +1.01,2
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