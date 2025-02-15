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Нисканен выиграл классическую разделку на этапе КМ в Фалуне, Клебо — второй

Финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен выиграл разделку классическим стилем на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Второе место занял лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 12,9 секунды. Тройку призёров замкнул его соотечественник Эрик Вальнес (+17,5 секунды отставания).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, мужчины, 10 км, классический стиль:

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 24.54,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 12,9.

3.Эрик Вальнес (Норвегия) +17,5.

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,2.

5. Уго Лапалус (Франция) +24,5.

6. Эдвин Ангер (Швеция) +29,6.