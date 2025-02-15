Нисканен выиграл классическую разделку на этапе КМ в Фалуне, Клебо — второй
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Финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен выиграл разделку классическим стилем на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
15 февраля 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
24:54.3
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.9
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+17.5
Второе место занял лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 12,9 секунды. Тройку призёров замкнул его соотечественник Эрик Вальнес (+17,5 секунды отставания).
Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, мужчины, 10 км, классический стиль:
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 24.54,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 12,9.
3.Эрик Вальнес (Норвегия) +17,5.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,2.
5. Уго Лапалус (Франция) +24,5.
6. Эдвин Ангер (Швеция) +29,6.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
15 февраля 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
24:54.3
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.9
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+17.5
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