Бородавко рассказал, выступит ли Большунов ещё в двух гонках в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о возможном участии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова ещё в двух стартах в Италии.

«Что касается предложений пробежать ещё две гонки в Италии, то на 100% решение ещё не принято. Мы пообщались с Александром, взяли паузу до вечера субботы. Но, скорее всего, Большунов вернётся в Россию, как мы и планировали, 21-22 февраля, отказавшись от этих стартов. Александр – спортсмен до мозга костей.

Соревнования международного уровня, безусловно, его привлекают. Но одно дело, когда эти гонки были бы в конце сезона, тогда можно было бы ездить и участвовать в этих стартах. Но поскольку у нас в разгаре подготовка к чемпионату России, главному старту в сезоне, нужно отдать приоритет ему», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования с 2022 года для российского лыжника.