Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо остаётся в лидерах, Лапалус — четвёртый

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо остаётся в лидерах, Лапалус — четвёртый
Йоханнес Клебо
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очка.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1381 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281). Чемпион классической разделки на 10 км финн Ийво Нисканен расположился на 13-м месте (757).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1669 очков.
2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1381.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1281.
4. Уго Лапалус (Франция) — 1116.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1092.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1046.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1046.
8. Мика Фермойлен (Австрия) — 1003.
9. Бен Огден (США) — 917.
10. Андреас Рее (Норвегия) — 858.
...
13. Ийво Нисканен (Финляндия) — 757.

Материалы по теме
Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на 9-м этапе Кубка мира, Диггинс — вне топ-3
Нисканен выиграл классическую разделку на этапе КМ в Фалуне, Клебо — второй
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android