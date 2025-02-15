Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо остаётся в лидерах, Лапалус — четвёртый

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очка.
Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1381 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281). Чемпион классической разделки на 10 км финн Ийво Нисканен расположился на 13-м месте (757).
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1669 очков.
2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1381.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1281.
4. Уго Лапалус (Франция) — 1116.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1092.
6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1046.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1046.
8. Мика Фермойлен (Австрия) — 1003.
9. Бен Огден (США) — 917.
10. Андреас Рее (Норвегия) — 858.
...
13. Ийво Нисканен (Финляндия) — 757.