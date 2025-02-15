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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо остаётся в лидерах, Лапалус — четвёртый

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очка.

Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1381 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281). Чемпион классической разделки на 10 км финн Ийво Нисканен расположился на 13-м месте (757).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1669 очков.

2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1381.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1281.

4. Уго Лапалус (Франция) — 1116.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1092.

6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1046.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1046.

8. Мика Фермойлен (Австрия) — 1003.

9. Бен Огден (США) — 917.

10. Андреас Рее (Норвегия) — 858.

...

13. Ийво Нисканен (Финляндия) — 757.