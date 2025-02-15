Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — в лидерах, Карль вышла на второе место

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. В её активе после разделки на 10 км классикой 1806 очков.

На втором месте находится немка Виктория Карль (1369 очков), а тройку сильнейших замыкает представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (1364).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 1806 очков.

2. Виктория Карль (Германия) — 1369.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1364.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1286.

5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 1036.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1017.

8. Эбба Андерссон (Швеция) — 986.

9. Катержина Янатова (Чехия) — 975.

9. Хейди Венг (Норвегия) — 954.