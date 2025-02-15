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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — в лидерах, Карль вышла на второе место

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс — в лидерах, Карль вышла на второе место
Джессика Диггинс
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. В её активе после разделки на 10 км классикой 1806 очков.

На втором месте находится немка Виктория Карль (1369 очков), а тройку сильнейших замыкает представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн (1364).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 1806 очков.
2. Виктория Карль (Германия) — 1369.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 1364.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1286.
5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1065.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 1036.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1017.
8. Эбба Андерссон (Швеция) — 986.
9. Катержина Янатова (Чехия) — 975.
9. Хейди Венг (Норвегия) — 954.

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