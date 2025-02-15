Йоханнес Клебо пропустит масс-старт на 20 км на этапе Кубка мира в Фалуне

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Фалуне (Швеция). Это стало ясно после публикации стартового протокола гонки на официальном сайте Международной лыжной федерации (FIS). Масс-старт начнётся завтра, 16 февраля, в 13:00 по московскому времени.

Ранее финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен выиграл разделку классическим стилем на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе место занял лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 12,9 секунды. Тройку призёров замкнул его соотечественник Эрик Вальнес (+17,5 секунды отставания).