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Йоханнес Клебо пропустит масс-старт на 20 км на этапе Кубка мира в Фалуне

Йоханнес Клебо пропустит масс-старт на 20 км на этапе Кубка мира в Фалуне
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Фалуне (Швеция). Это стало ясно после публикации стартового протокола гонки на официальном сайте Международной лыжной федерации (FIS). Масс-старт начнётся завтра, 16 февраля, в 13:00 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Ранее финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен выиграл разделку классическим стилем на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе место занял лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 12,9 секунды. Тройку призёров замкнул его соотечественник Эрик Вальнес (+17,5 секунды отставания).

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