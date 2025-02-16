«Это был трудный путь». Андерссон — о победе в классической разделке на этапе КМ в Фалуне
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. 10 км. Классический стиль.
15 февраля 2025, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
28:49.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+17.8
3
Виктория Карль
Германия
+28.7
«Это был трудный путь к победе. Впервые я стою на первой ступени подиума здесь, в Фалуне, на моей родной земле, поэтому я очень счастлива.
Мне было трудно, в прошлом сезоне мне пришлось бороться с ковидом, и после этого я уже не могла выступать так же хорошо, как раньше. Но сейчас очень приятно одержать эту победу и сделать это на глазах у родной публики», — приводит слова Андерссон FIS.
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