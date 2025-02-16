«Это был трудный путь». Андерссон — о победе в классической разделке на этапе КМ в Фалуне

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция).

«Это был трудный путь к победе. Впервые я стою на первой ступени подиума здесь, в Фалуне, на моей родной земле, поэтому я очень счастлива.

Мне было трудно, в прошлом сезоне мне пришлось бороться с ковидом, и после этого я уже не могла выступать так же хорошо, как раньше. Но сейчас очень приятно одержать эту победу и сделать это на глазах у родной публики», — приводит слова Андерссон FIS.