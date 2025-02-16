Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало, где смотреть масс-старт

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало, где смотреть масс-старт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской масс-старт свободным стилем на 20 км. Старт запланирован на 13:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Мужчины. Масс-старт. 20 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

2. Уго Лапалус (Франция).

3. Харальд Амундсен (Норвегия).

4. Ийво Нисканен (Финляндия).

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

6. Мика Фермойлен (Австрия).

7. Андреас Рее (Норвегия).

9. Эдвин Ангер (Швеция).

10. Пол Голберг (Норвегия).

11. Гус Шумахер (США).

12. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

13. Арси Руусканен (Финляндия).

14. Калле Хальфварссон (Швеция).

15. Федерико Пеллегрино (Италия).

16. Йенс Бурман (Швеция).

Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо остаётся в лидерах, Лапалус — четвёртый
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android