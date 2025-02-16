Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, мужчины: во сколько начало, где смотреть масс-старт

Сегодня, 16 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится мужской масс-старт свободным стилем на 20 км. Старт запланирован на 13:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Мужчины. Масс-старт. 20 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

2. Уго Лапалус (Франция).

3. Харальд Амундсен (Норвегия).

4. Ийво Нисканен (Финляндия).

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

6. Мика Фермойлен (Австрия).

7. Андреас Рее (Норвегия).

9. Эдвин Ангер (Швеция).

10. Пол Голберг (Норвегия).

11. Гус Шумахер (США).

12. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

13. Арси Руусканен (Финляндия).

14. Калле Хальфварссон (Швеция).

15. Федерико Пеллегрино (Италия).

16. Йенс Бурман (Швеция).