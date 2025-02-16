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«Россия возвращается». Норвежский комментатор — об участии Большунова в гонке в Италии

«Россия возвращается». Норвежский комментатор — об участии Большунова в гонке в Италии
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Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт высказал мнение, что российские лыжники скоро могут вернуться на международные старты, а также прокомментировал участие трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Россия постепенно возвращается в международный лыжный спорт. В следующем году Большунов снова встретится с Клебо в борьбе за олимпийские медали.

Прошло почти три года, и вот большая звезда зимнего спорта России Александр Большунов появляется со стартовым номером на соревнованиях за пределами своей страны.

Организаторы Sudtirol Moonlight Classic называют эту гонку «аполитичной». И, очевидно, ожидают, что с помощью такой формулировки им удастся избежать обсуждения ситуации в мире. Всё говорит о том, что Большунов и остальные россияне получили неофициальный сигнал о том, что можно начинать готовиться.

Когда Большунов выстраивается на старте в лунном свете в Сейзер Альм, его налобный фонарик светит только в одном направлении: прямо на юг, к олимпийскому стадиону в Валь-ди-Фьемме, который будет построен в следующем году», — написал Сальтведт в колонке для NRK.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армеллини (+1.25,2).

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