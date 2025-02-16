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Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, женщины: во сколько начало, где смотреть масс-старт

Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап, женщины: во сколько начало, где смотреть масс-старт
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Сегодня, 16 февраля, в Фалуне (Швеция) в рамках девятого этапа Кубка мира — 2024/2025 состоится женский масс-старт свободным стилем на 20 км. Старт запланирован на 16:00 мск. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Женщины. Масс-старт. 20 км. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

3. Кертту Нисканен (Финляндия).

4. Виктория Карль (Германия).

5. Тереза Штадлобер (Австрия).

6. Эбба Андерссон (Швеция).

7. Хейди Венг (Норвегия).

8. Пия Финк (Германия).

9. Моа Илар (Швеция).

10. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия).

13. Катержина Янатова (Чехия).

14. Софи Локли (США).

15. Силье Теодорсен (Норвегия).

16. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).

17. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия).

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