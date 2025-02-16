Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пеклецова стала победительницей гонки свободным стилем среди студентов в Заинске

Пеклецова стала победительницей гонки свободным стилем среди студентов в Заинске
Комментарии

Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях среди студентов в Заинске. Она преодолела дистанцию за 30.42,5.

Второй стала Полина Ващенко, отстав от лидера на 1.36,2. Тройку сильнейших замкнула Алина Лягаева (+1.59,8).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования среди студентов. Заинск. Женщины:

  1. Алина Пеклецова — 30.42,5.
  2. Полина Ващенко — отставание +1.36,2.
  3. Алина Лягаева +1.59,8.
  4. Ольга Жолудева +2.02,7.
  5. Анастасия Спирина +2.35,1.
  6. Арина Старцева +2.36,8.
  7. Полина Тарутина +3.39,3.
  8. Виталия Панкова +3.59,2.
  9. Анна Кожинова +3.59,3.
  10. Дарья Кокорина +4.12,2.
Материалы по теме
«Это вы по мне скучаете, а не я по вам». Большунов выиграл гонку и затроллил норвежцев
«Это вы по мне скучаете, а не я по вам». Большунов выиграл гонку и затроллил норвежцев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android