Пеклецова стала победительницей гонки свободным стилем среди студентов в Заинске
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях среди студентов в Заинске. Она преодолела дистанцию за 30.42,5.
Второй стала Полина Ващенко, отстав от лидера на 1.36,2. Тройку сильнейших замкнула Алина Лягаева (+1.59,8).
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования среди студентов. Заинск. Женщины:
- Алина Пеклецова — 30.42,5.
- Полина Ващенко — отставание +1.36,2.
- Алина Лягаева +1.59,8.
- Ольга Жолудева +2.02,7.
- Анастасия Спирина +2.35,1.
- Арина Старцева +2.36,8.
- Полина Тарутина +3.39,3.
- Виталия Панкова +3.59,2.
- Анна Кожинова +3.59,3.
- Дарья Кокорина +4.12,2.
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