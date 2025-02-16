Пеклецова стала победительницей гонки свободным стилем среди студентов в Заинске

Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях среди студентов в Заинске. Она преодолела дистанцию за 30.42,5.

Второй стала Полина Ващенко, отстав от лидера на 1.36,2. Тройку сильнейших замкнула Алина Лягаева (+1.59,8).

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования среди студентов. Заинск. Женщины: