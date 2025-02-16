Пол Голберг выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Шумахер — второй
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). Дистанцию 20 км он преодолел за 48.05,1.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
48:05.1
2
Гус Шумахер
США
+0.3
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.9
Вторым стал американец Гус Шумахер, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Норвегии, Харальд Амундсен (+0,9).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Фалун (Швеция). Масс-старт свободным стилем. Мужчины:
- Пол Голберг (Новрегия) — 48.05,1.
- Гус Шумахер (США) — отставание +0,3.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +0,9.
- Андреас Рее (Норвегия) +2,3.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,1.
- Мика Фермойлен (Австрия) +9,4.
- Эдвин Ангер (Швеция) +15,7.
- Виктор Ловера (Франция) +16,4.
- Ийво Нисканен (Финляндия) +16,6.
- Реми Линдхолм (Финляндия) +17,1.
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