Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пол Голберг выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Шумахер — второй

Пол Голберг выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Шумахер — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). Дистанцию 20 км он преодолел за 48.05,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
48:05.1
2
Гус Шумахер
США
+0.3
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.9

Вторым стал американец Гус Шумахер, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Норвегии, Харальд Амундсен (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Фалун (Швеция). Масс-старт свободным стилем. Мужчины:

  1. Пол Голберг (Новрегия) — 48.05,1.
  2. Гус Шумахер (США) — отставание +0,3.
  3. Харальд Амундсен (Норвегия) +0,9.
  4. Андреас Рее (Норвегия) +2,3.
  5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,1.
  6. Мика Фермойлен (Австрия) +9,4.
  7. Эдвин Ангер (Швеция) +15,7.
  8. Виктор Ловера (Франция) +16,4.
  9. Ийво Нисканен (Финляндия) +16,6.
  10. Реми Линдхолм (Финляндия) +17,1.
Материалы по теме
«Россия возвращается». Норвежский комментатор — об участии Большунова в гонке в Италии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android