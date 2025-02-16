Пол Голберг выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Шумахер — второй

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг стал победителем масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). Дистанцию 20 км он преодолел за 48.05,1.

Вторым стал американец Гус Шумахер, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Норвегии, Харальд Амундсен (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Фалун (Швеция). Масс-старт свободным стилем. Мужчины: