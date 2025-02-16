Йоханнес Клебо ответил, скучает ли по Александру Большунову

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Йоханнес Клебо высказался по поводу фразы Александра Большунова о том, что норвежский лыжник скучает по нему.

— Не знаю. Не то чтобы я думаю о нём по вечерам. Я считаю, что всё это очень сложно. У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что всё получилось так, как получилось.

– Что ты думаешь о российской системе тестирования на допинг?

– Вообще ничего об этом не знаю, поэтому не могу ответить, — приводит слова Клебо VG.

Напомним, 13 февраля Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армеллини (+1.25,2).