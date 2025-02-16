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«Я не верю в это». Норвежский лыжник Пол Голберг — о допинг-тестировании в России

«Я не верю в это». Норвежский лыжник Пол Голберг — о допинг-тестировании в России
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг ответил на вопрос о доверии к системе тестирования допинга в России.

«Я совершенно не верю в это. Если есть шанс, что они поедут на Олимпийские игры в следующем году, я на самом деле немного рад, что они сейчас тренируются в Европе. Теперь они в Италии, надеюсь, что их тестируют так же, как и нас. Я не доверяю их проверке, потому что многое узнал об этом из различных документальных фильмов и Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда я был там. Просто могу надеяться на честность», — приводит слова Голберга VG.

Напомним, 13 февраля российский лыжник Александр Большунов впервые с 2022 года принял участие в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, в которой занял первое место.

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