Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Венг — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 54.27,4.

Второй стала норвежская спортсменка Хейди Венг, отстав от лидера на 0,7. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+0,8).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Фалун (Швеция). Масс-старт свободным стилем, 20 км. Женщины: