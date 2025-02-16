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Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Венг — вторая

Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КМ в Фалуне, Венг — вторая
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 54.27,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
54:27.4
2
Хейди Венг
Норвегия
+0.7
3
Эбба Андерссон
Швеция
+0.8

Второй стала норвежская спортсменка Хейди Венг, отстав от лидера на 0,7. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+0,8).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Фалун (Швеция). Масс-старт свободным стилем, 20 км. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 54.27,4.
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 0,7.
  3. Эбба Андерссон (Швеция) +0,8.
  4. Нора Саннес (Норвегия) +5,9.
  5. Виктория Карль (Германия) +27,2.
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