Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очков. Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1462 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281).
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1669 очков.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 1462.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 1281.
- Уго Лапалус (Франция) — 1177.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1158.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1154.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1147.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 1083.
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