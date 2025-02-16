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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очков. Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1462 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1669 очков.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1462.
  3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1281.
  4. Уго Лапалус (Франция) — 1177.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1158.
  6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1154.
  7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1147.
  8. Мика Фермойлен (Австрия) — 1083.
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