Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Клебо продолжает лидировать, Ангер — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 1669 очков. Вторую строчку занимает швед Эдвин Ангер с результатом 1462 очка. Тройку сильнейших замыкает ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес (1281).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Мужчины: