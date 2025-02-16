«Понадобится целый сезон». Микаэла Шиффрин — о восстановлении после травмы живота

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала своё выступление в слаломе на чемпионате мира — 2025. Спортсменка заняла пятое место по итогам двух попыток.

«Всегда сложно разобраться в своих эмоциях. Мне сделали операцию два месяца назад, шесть недель назад я лежала в постели. Так что думаю, что ничего не потеряла. Находиться здесь было уже чудом. Золотая медаль с Бриззи (Джонсон) в командной комбинации стала неожиданностью. И в слаломе я чувствовала себя вдвое лучше, чем в Куршевеле. Это пошаговый процесс, и мне понадобится целый сезон, чтобы полностью восстановиться», — приводит слова Шиффрин L'Equipe.