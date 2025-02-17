«Им лыжи наши нахрен не нужны!» Губерниев — о журналистах после вопроса о Большунове

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что российский лыжник Александр Большунов не допущен до гонки в Европе.

«Вот звонят сейчас снова из одной авторитетной как бы газеты! Спрашивают про Большунова, его не допустили бежать какую-то гонку в Европе! Вопросы, вопросы… И ещё один — а где Большунов будет бегать? В Казани, на ЧР, приезжайте! Там Большунов, лыжники, чемпионат России… Не приедут, ибо им лыжи наши, Большунов, другие спортсмены нахрен не нужны! Дешёвый хайп нужен! Тьфу на таких!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования с 2022 года для российского лыжника.