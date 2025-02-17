Норвежский журналист рассказал, как в стране оценили участие Большунова в гонке в Италии

Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт прокомментировал участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Внимание, которое привлекают Йоханнес Бё и Большунов, на самом деле нельзя сравнивать. Йоханнес доступен для норвежских СМИ, а Большунов — нет. Большинство людей смирились с тем, что русских в лыжном спорте не будет, пока на Украине продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). И всё же было довольно интересно отметить, какое внимание привлекло возвращение Большунова к международным соревнованиям на прошлой неделе, в тот же день, когда в Ленцерхайде состоялась первая эстафета.

Плохие результаты норвежцев привлекли внимание к дискуссии о возможном возвращении России на международную арену лыжного спорта», — заявил Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.