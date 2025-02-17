Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский журналист рассказал, как в стране оценили участие Большунова в гонке в Италии

Норвежский журналист рассказал, как в стране оценили участие Большунова в гонке в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт прокомментировал участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Внимание, которое привлекают Йоханнес Бё и Большунов, на самом деле нельзя сравнивать. Йоханнес доступен для норвежских СМИ, а Большунов — нет. Большинство людей смирились с тем, что русских в лыжном спорте не будет, пока на Украине продолжается СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). И всё же было довольно интересно отметить, какое внимание привлекло возвращение Большунова к международным соревнованиям на прошлой неделе, в тот же день, когда в Ленцерхайде состоялась первая эстафета.

Плохие результаты норвежцев привлекли внимание к дискуссии о возможном возвращении России на международную арену лыжного спорта», — заявил Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сальтведт: за последние дни Йоханнес Бё превратился из «великого» в «величайшего»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android