Лыжник Литвинчук: эффект от участия Большунова в гонке в Италии несколько преувеличен

Организатор любительских лыжных стартов Владислав Литвинчук рассказал об отношении общественности в Италии на участие Александра Большунова в гонке в Сейзер Альм. Отметим, что сам Литвинчук стартовал вместе с Большуновым, но бежал дистанцию 15 км,

— Владислав, как изнутри выглядела эта ночная гонка? Это была гонка имени Александра Большунова? Всё крутилось вокруг него? Или никто особо и внимания не обращал?

— Я бы сказал, что было нечто среднее между двумя крайностями. На мой взгляд, эффект от участия Александра несколько преувеличен. Весь медийный фон был в основном в русскоязычной среде. Ведь тем участникам, кто ежегодно участвует в этой гонке, было всё равно, побежит Большунов или нет, они приехали удовольствие получить. Конечно, к нему подходили сфотографироваться, но, если бы это проходило в России, ему было бы намного сложнее передвигаться. Он после финиша спокойно прошёл к своим вещам, толпы не было. Тут ещё нужно учесть, что европейцы немного иначе себя ведут – им, может, и хочется сфотографироваться, но толпой они не бегут.

Я как организатор разных гонок могут сказать, что такие истории всегда приятны, они оставляют свой след. Комментаторы часто повторяли, что на трассе олимпийский чемпион Александр Большунов, но гонка точно не была выстроена только вокруг него. Понимаете, это же традиционное событие, сегодня Александр здесь, а на следующий год его не будет. И главное — сохранить тот антураж, те традиции, которые эту гонку окружают, — сказал Литвинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.