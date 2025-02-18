Российский лыжник рассказал, был ли негатив в Италии по поводу участия Большунова в гонке

Организатор любительских лыжных стартов и лыжник Владислав Литвинчук заявил, что в Италии не было никакого негатива по поводу участия Александра Большунова в гонке в Сейзер Альм.

— Ты со стороны не слышал какого-то негатива – не то чтобы в лицо Александру, но за его спиной – да что он тут делает, какого лешего ему разрешили стартовать?

— Ничего подобного не слышал, да я и уверен, что такого просто не было. Что-то муссировалось только в прессе. После гонки он спокойно пообщался с теми, с кем только что бежал.

— Только вот самый главный соперник Лоренцо Бузин вышел на награждение с украинским флагом на руке.

— Честно, я даже не обратил внимания на это. Да и мало кто в моменте обратил. Уже потом на фотографиях увидел. Значит, какой-то месседж Бузин хотел донести, что бы он потом ни говорил после гонки. Никто другой из ребят на церемонии подобного не сделал, — сказал Литвинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.