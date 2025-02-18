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«Где-то следят, где-то забивают». Лыжник Литвинчук — о проверке инвентаря на фтор в Европе

«Где-то следят, где-то забивают». Лыжник Литвинчук — о проверке инвентаря на фтор в Европе
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Организатор лыжных стартов Владислав Литвинчук рассказал о проверке на фтор на любительских гонках в Европе, в том числе в гонке в Сейзер Альм, где участвовал Александр Большунов.

— Была ли на этой гонке проверка на фтор? Она же любительская.
— А это делается только по решению организаторов. В Швейцарии, например, по этому поводу сильно запариваются, накупили приборов для проверки и после финиша проверяют. Недавно я там бежал небольшую гонку, примерно 100 участников, но даже там на фтор лыжи проверяли. Я в Энгадине бежал, стартовал в районе 4000-х номеров, а финишировал в районе 200-х. И меня уже ждали на проверку лыж. В Италии с этим проще. Понятно, что использование фтора везде запрещено, но где-то за этим следят, а где-то забивают. На ночной гонке никаких проверок не было.

— Омар Худиев как раз в Швейцарии на фторе попался. А тебя ловили хоть раз?
— Да, год назад поймали и дисквалифицировали по итогам гонки. После этого я собрал весь инвентарь для подготовки и вместе с несколькими парами лыж отправил знакомым в Россию. Сейчас у меня чистая лаборатория, — сказал Литвинчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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