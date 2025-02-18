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В FIS рассказали, как относятся к победе Александра Большунова в международной гонке

В FIS рассказали, как относятся к победе Александра Большунова в международной гонке
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В Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) рассказали, как относятся к выступлению трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова в международной коммерческой гонке на фоне возможности рассмотрения возвращения россиян на международные старты, которой ранее, к примеру, воспользовалась Международная федерация плавания (FINA).

«Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как «прецедент», быть не может, с учётом того, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Напомним, 13 февраля Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым за последние три года.

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