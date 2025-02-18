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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова впервые стала мамой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвали Диной.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем её родителей. Роды были быстрыми и лёгкими, спасибо Е. И. Спиридоновой и её замечательной команде врачей и ассистентов из Лапина. Передаю их слова: рожать лучше молодой и готовиться к этому заблаговременно.

Спасибо большое за поздравления и пожелания! Я — мы будем стараться. Кстати, «лёгкие роды» — это всё-таки не две минуты и даже не два часа», — написала Степанова в социальных сетях.

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