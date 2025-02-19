Компания Bivium станет новым экипировщиком российских лыжников вместо Bosco

Как стало известно «Чемпионату», российская компания Bivium станет новым официальным экипировщиком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Контракт предварительно заключён на один сезон, его действие начнётся с 1 мая 2025 года. Об этом сообщили «Чемпионату» в Bivium. Уже сейчас многие лыжники имеют персональные договорённости с компанией и во время тренировочного процесса используют экипировку именно этой фирмы.

Но текущий сезон спортсмены, входящие в состав сборной России, обязаны провести в экипировке фирмы Bosco. Эта компания являлась официальным экипировщиком Федерации лыжных гонок России с 2018 года.