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Компания Bivium станет новым экипировщиком российских лыжников вместо Bosco

Компания Bivium станет новым экипировщиком российских лыжников вместо Bosco
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Как стало известно «Чемпионату», российская компания Bivium станет новым официальным экипировщиком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Контракт предварительно заключён на один сезон, его действие начнётся с 1 мая 2025 года. Об этом сообщили «Чемпионату» в Bivium. Уже сейчас многие лыжники имеют персональные договорённости с компанией и во время тренировочного процесса используют экипировку именно этой фирмы.

Но текущий сезон спортсмены, входящие в состав сборной России, обязаны провести в экипировке фирмы Bosco. Эта компания являлась официальным экипировщиком Федерации лыжных гонок России с 2018 года.

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