Дарья Непряева выиграла разделку на первенстве России среди лыжников 21-23 лет
Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 21-23 лет. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27.23,2.
Второе место заняла представительница Вологодской области Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 14,7 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (+30,9).
Лыжи. Первенство России среди спортсменов 21-23 лет. Женщины, индивидуальная гонка 10 км:
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 27.23,2.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 14,7.
- Екатерина Никитина (Москва) +30,9.
- Арина Каличева (Москва) +32,7.
- Елизавета Маслакова (Москва) +35,9.
- Алёна Плечёва (Челябинская область) + 1.01,9.
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