Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева выиграла разделку на первенстве России среди лыжников 21-23 лет

Дарья Непряева выиграла разделку на первенстве России среди лыжников 21-23 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 21-23 лет. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27.23,2.

Второе место заняла представительница Вологодской области Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 14,7 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (+30,9).

Лыжи. Первенство России среди спортсменов 21-23 лет. Женщины, индивидуальная гонка 10 км:

  1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 27.23,2.
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 14,7.
  3. Екатерина Никитина (Москва) +30,9.
  4. Арина Каличева (Москва) +32,7.
  5. Елизавета Маслакова (Москва) +35,9.
  6. Алёна Плечёва (Челябинская область) + 1.01,9.
Материалы по теме
Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УрФО, опередив Устюгова на 48 секунд
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android