Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Рибом, Сундлинг и Карлссон удивились пребыванию российских лыжников на сборе в Италии

Рибом, Сундлинг и Карлссон удивились пребыванию российских лыжников на сборе в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Шведские лыжницы Эмма Рибом, Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон скептически высказались о российских лыжниках, проводивших тренировочные сборы в Италии.

Рибом. Мы не сильно пересеклись. Они уехали вскоре после того, как мы появились. Я была, пожалуй, немного удивлена, что они были здесь. В то же время я не трачу на это так много энергии. Здороваешься и продолжаешь делать свою работу.

Сундлинг. Уже очень давно мы не видели россиян. Мне кажется странным, что каким-то образом всё начинает нормализоваться. Что вопрос о возвращении поднимается, когда всё ещё продолжается конфликт. Ничего не изменилось.

Карлссон. Не вижу, что появляются какие-то возможности. Ситуация не изменилась, и я не понимаю, почему внезапно что-то откроется. Я видела несколько человек в российских комбинезонах. Но не так много тех, кого бы я узнала, — приводит слова лыжниц Aftonbladet.

Материалы по теме
Терезе Йохауг объявила, что не поедет на Олимпиаду. Да что не так с норвежскими звёздами?
Терезе Йохауг объявила, что не поедет на Олимпиаду. Да что не так с норвежскими звёздами?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android