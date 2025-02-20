Рибом, Сундлинг и Карлссон удивились пребыванию российских лыжников на сборе в Италии

Шведские лыжницы Эмма Рибом, Йонна Сундлинг и Фрида Карлссон скептически высказались о российских лыжниках, проводивших тренировочные сборы в Италии.

Рибом. Мы не сильно пересеклись. Они уехали вскоре после того, как мы появились. Я была, пожалуй, немного удивлена, что они были здесь. В то же время я не трачу на это так много энергии. Здороваешься и продолжаешь делать свою работу.

Сундлинг. Уже очень давно мы не видели россиян. Мне кажется странным, что каким-то образом всё начинает нормализоваться. Что вопрос о возвращении поднимается, когда всё ещё продолжается конфликт. Ничего не изменилось.

Карлссон. Не вижу, что появляются какие-то возможности. Ситуация не изменилась, и я не понимаю, почему внезапно что-то откроется. Я видела несколько человек в российских комбинезонах. Но не так много тех, кого бы я узнала, — приводит слова лыжниц Aftonbladet.