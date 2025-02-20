Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км на первенстве России среди лыжников 21-23 лет

Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км на первенстве России среди лыжников 21-23 лет
Комментарии

Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 21-23 лет. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23.06,7.

Второе место занял ещё один представитель Республики Татарстан, Владимир Осипов, проигравший победителю 38,6 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Бакуров из Москвы (+53,4).

Лыжи. Первенство России среди спортсменов 21-23 лет. Мужчины, индивидуальная гонка 10 км:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 23.06,7.
  2. Владимир Осипов (Республика Татарстан) — отставание 38,6.
  3. Александр Бакуров (Москва) +53,4.
Материалы по теме
Дарья Непряева выиграла разделку на первенстве России среди лыжников 21-23 лет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android