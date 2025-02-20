Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км на первенстве России среди лыжников 21-23 лет

Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 21-23 лет. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23.06,7.

Второе место занял ещё один представитель Республики Татарстан, Владимир Осипов, проигравший победителю 38,6 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Бакуров из Москвы (+53,4).

Лыжи. Первенство России среди спортсменов 21-23 лет. Мужчины, индивидуальная гонка 10 км:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 23.06,7. Владимир Осипов (Республика Татарстан) — отставание 38,6. Александр Бакуров (Москва) +53,4.