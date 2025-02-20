Юлия Ступак: если я чувствую, что нахожусь не на своём месте, я уйду

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак ответила на критику в свой адрес из-за её активной жизнедеятельности в других сферах, кроме спорта.

«Не люблю, когда загоняют в рамки!

Я всегда говорила про себя, что я не робот. Я умею чувствовать, умею выражать свои чувства, умею проживать любой момент из своей жизни! Если я хочу плакать от счастья или от горя, я сделаю это не задумываясь!

Если я чувствую, что нахожусь не на своём месте, я уйду. Если я хочу танцевать от счастья, я буду это делать! Если я знаю, что за моей спиной человек нелицеприятно отзывается обо мне — этого человека больше не будет в моей жизни, в эту же секунду. Если кто-то навязывает мне границы моих возможностей, я их с удовольствием удивлю.

Не нужно думать, что я лишь спортсмен. Я тот человек, который наполнен абсолютно разными качествами, разными интересами, огромной любовью к миру!» — написала спортсменка на своей странице в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Юлия Ступак планирует выступить на чемпионате России — 2025 в Казани. В июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.