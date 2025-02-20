50% участников Кубка мира по лыжам выступили против возвращения России, «за» — лишь 20%

Главный тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков рассказал, что комиссия спортсменов FIS провела среди участников Кубка мира опрос на тему: «Как вы относитесь к возможному возвращению россиян?»

«Примерно месяц назад проводился опрос среди спортсменов на тему того, как они относятся к возможному возвращению россиян на Кубок мира. Опрос проводился представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джейсом Клагнетом, он же потом показал результаты. А они таковы: 50% против допуска русских, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жёстких проверок. И многие в личных разговорах высказались против возвращения конкретных спортсменов, а не всей российской команды», — сказал Соцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

20 февраля эту информацию подтвердили журналисты норвежского Dagbladet.