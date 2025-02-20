Мартен Фуркад примет участие в лыжном марафоне в Энгадине — Nordic Magazine

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад примет участие в лыжном марафоне в Энгадине (Швейцария). Об этом сообщили в Nordic Magazine.

Вместе с ним на старт, который состоится 9 марта, заявлена и бывшая швейцарская биатлонистка серебряный призёр ОИ-2014 Селина Гаспарин. За день до марафона спортсмены примут участие в спонсорском мероприятии.

Ранее Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий с региональным правительством во Французских Альпах.