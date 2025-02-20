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«Останется со мной наедине». Клебо раскрыл, с кем будет готовиться к домашнему ЧМ-2025

«Останется со мной наедине». Клебо раскрыл, с кем будет готовиться к домашнему ЧМ-2025
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, с кем будет готовиться к домашнему ЧМ-2025 в Тронхейме. Две недели до мирового первенства он проведёт со своим отцом, который будет для него готовить еду.

«С нетерпением жду Тронхейма. Осталось только насладиться последними днями в шале, а затем мы начнём.

С этого момента и до начала чемпионата мира я не буду ни с кем встречаться и общаться, кроме моего отца, который останется со мной наедине, чтобы готовить еду. Так будет в течение следующих 15 дней. Хочу избежать любых непредвиденных обстоятельств и, прежде всего, не хочу заболеть. Что касается еды, то я смогу есть всё, что захочу, и не беспокоиться об аллергии», — приводит слова Клебо Ski-Nordique.

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