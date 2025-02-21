Тренер сборной Австралии по лыжным гонкам: нет такого, что мир только против русских!

Тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков высказался о результатах опроса на тему: «Как вы относитесь к возможному возвращению россиян?»

«Мы беседовали с нынешним старшим тренером сборной США Мэттом Уиткомбом, которого я когда-то тренировал. Он в своё время помог российскому лыжнику на Олимпиаде в Пхёнчхане, говорил о том, что Большунов – великий лыжник, которого никто и никогда не подозревал в допинге. Так вот, Мэтт мне не сказал, как проголосовал в опросе, но заметил, что у него в голове до сих пор русские спортсмены ассоциируются с допингом. Я ему возразил, что это всё в далёком прошлом, зачем это вспоминать. Мэтт согласился, но стереотип в его голове понятен.

Но я расскажу и другую ситуацию. На «Тур де Ски» перед заключительным этапом мы пили кофе с тренером сборной Франции, и он мне говорит: «Алексей, у тебя самый громкий голос, ты моему Уго Лапалусу покричи, подбодри». А я ответил, что поддерживать буду австрийца Мику Фермойлена, поскольку он мой друг. Французский тренер тут на меня, мол, да как ты можешь болеть за этих австрийцев, они же на допинге сидят! То есть нет такого, что мир только против русских. Австрийцы попались – им тоже всё припоминают до сих пор», — сказал Соцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Опрос проводился представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джейсом Клагнетом. Результаты таковы: 50% участников Кубка мира против допуска россиян, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жёстких проверок.