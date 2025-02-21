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«Сложилось всё». Тренер — о сенсационной медали австралийской лыжницы на чемпионате мира

«Сложилось всё». Тренер — о сенсационной медали австралийской лыжницы на чемпионате мира
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Тренер сборной Австралии по лыжам Алексей Соцков поделился впечатлениями о сенсационной медали 22-летней австралийской лыжницы Рози Фордхэм на чемпионате мира — 2025 U23 в Скильпарио (Италия).

«Я знал, что она готова показать результат. Но был уверен лишь в том, что она железно будет в топ-10. Рози и на Кубке мира несколько раз могла попадать в топ-20, но не складывалось. Где-то быстро начинала и не хватало потом сил в решающий момент, где-то был совсем не её рельеф. А вот в Скильпарио сложилось всё.

На следующий день после гонки мне позвонил Илья Черноусов, поздравил с выступлением. Я поблагодарил его и тоже сказал, что нам повезло. Но Илья возразил, что до такой степени повезти не может, нужна тренировочная база. Российский чемпион мира в спринте 2005 года Василий Рочев всегда говорил – чтобы добиться крутого результата, везение просто необходимо. Всё должно совпасть для большой победы», — сказал Соцков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Рози Фордхэм завоевала серебро в гонке с раздельным стартом свободным стилем. Это первая в истории Австралии медаль на чемпионатах мира по лыжным гонкам. Лыжница преодолела дистанцию 10 км за 33.02,1, отстав от победительницы на 25,7 секунды.

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