Тренер сборной Австралии: многие против возвращения конкретных российских лыжников

Тренер сборной Австралии по лыжам Алексей Соцков поделился мнением о возращении российских лыжников на международные соревнования.

«Примерно месяц назад проводился опрос среди спортсменов на тему того, как они относятся к возможному возвращению россиян на Кубок мира. Опрос проводился представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джейсом Клагнетом, он же потом показал результаты. А они таковы: 50 процентов против допуска русских, 20 процентов поддержали возможный допуск, а 30 процентов высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жёстких проверок. И многие в личных разговорах высказались против возвращения конкретных спортсменов, а не всей российской команды», — сказал Соцков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.