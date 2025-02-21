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«Каминский витает в облаках». Тренер сборной Австралии — о реальном уровне сборной России

«Каминский витает в облаках». Тренер сборной Австралии — о реальном уровне сборной России
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Тренер сборной Австралии Алексей Соцков высказался о сравнении уровня российских лыжников со спортсменами, выступающими в Кубке мира.

«На Кубке мира уровень был и остаётся очень высоким, и отсутствие сборной России на это никак не влияет. Мы с моим другом Юрой Каминским спорим на эту тему: он говорит – да нас только выпусти, да мы… Мне кажется, он витает в облаках. Не факт, что Александр Большунов, выпусти его сейчас на международные старты, выигрывал бы всё подряд. Безусловно, он выступал бы очень сильно, но наивно думать, что его присутствие повысило бы уровень Кубка мира. А вот в России, как мне кажется, уровень лыжных гонок немного упал. На первые роли вышли те, кто на международных стартах был практически незаметен. В любом случае сложно сравнивать заочно», — сказал Соцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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