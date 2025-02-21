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«Нужно иметь богатых родителей». Тренер — о лыжниках в сборной Австралии

«Нужно иметь богатых родителей». Тренер — о лыжниках в сборной Австралии
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Тренер сборной Австралии по лыжам Алексей Соцков рассказал о финансовых затратах лыжников в Австралии для участия в соревнованиях.

«У нас есть четыре девочки, которые бегут более-менее, и шесть ребят. Так что даже внутренний отбор на Олимпиаду будет. Хотя у нас не так много лыжников, на чемпионате Австралии по всем возрастам дай бог 30 человек соберётся, но зато к каждому индивидуальный подход. Нет такого, что «баба Люба ещё нарожает».

Скажу честно, что спортсмены ездят на соревнования за свой счёт. В зимний сезон выходит примерно по 15 000 американских долларов (около 1,4 млн рублей. — Прим. «Чемпионата») на одного спортсмена. Так что нужно не только быть успешным и талантливым в спорте, но и иметь богатых родителей», — сказал Соцков в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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