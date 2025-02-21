Тренер сборной Австралии по лыжным гонкам признался, что однажды сбил кенгуру на машине

Тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков рассказал о дорожно-транспортном происшествии с участием кенгуру.

«Я был поражён количеством кенгуру! Хотя я работал в Новой Зеландии, приезжал в Австралию и знал, чего ждать. Признаюсь, я даже сбил одно животное. Ехал к зубному и не успел затормозить. До этого кенгуру дважды «целовали» мою машину, а тут просто столкновение. Честно, я даже останавливаться не стал, но проехал немного – там полицейский. Остановился, рассказал ему, что сбил животное, а он только рукой махнул. Оказалось, что я в тот день был пятым, кто сбил кенгуру. Эти животные постоянно рядом. Когда мы на роллерах тренируемся, они наши самые внимательные зрители», — рассказал Соцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.