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Россиянка Дарья Рогозина стала чемпионкой мира по зимнему дуатлону в Конье

Россиянка Дарья Рогозина стала чемпионкой мира по зимнему дуатлону в Конье
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Российская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, Дарья Рогозина стала чемпионкой мира по зимнему дуатлону в итальянском Конье. Рогозина опередила прошлогоднюю чемпионку Ине Шеллум из Норвегии и Хелену Караскову из Чехии.

В чемпионате мира по зимнему дуатлону среди юниоров у женщин лучшей стала Алина Лягаева. Она обошла итальянку Людовику Саббия. Среди мужчин победителем стал Савелий Анисимов. Серебряная медаль досталась Якопо Фантону, а Энрико Буччи, самый молодой спортсмен, участвовавший в сегодняшних соревнованиях в Конье, забрал домой бронзовую медаль.

Напомним, что с 2022 года российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS.

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