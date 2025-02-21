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В FIS ответили, кто решит вопрос о допуске россиян на международные турниры

В FIS ответили, кто решит вопрос о допуске россиян на международные турниры
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В пресс-службе международной федерации лыжного спорта высказались о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS, который регулярно обсуждает этот вопрос», — сказали в пресс-службе FIS в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

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