В FIS ответили, кто решит вопрос о допуске россиян на международные турниры

В пресс-службе международной федерации лыжного спорта высказались о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS, который регулярно обсуждает этот вопрос», — сказали в пресс-службе FIS в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.