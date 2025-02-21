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Чемпионат мира – 2025 по лыжным гонкам: календарь соревнований

В среду, 26 февраля, в Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным гонкам — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Тронхейм. Чемпионат мира — 2025. Расписание: