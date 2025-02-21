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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025: календарь соревнований

Чемпионат мира – 2025 по лыжным гонкам: календарь соревнований
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В среду, 26 февраля, в Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным гонкам — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Календарь чемпионата мира - 2025

Лыжные гонки. Тронхейм. Чемпионат мира — 2025. Расписание:

  • 26 февраля, 15:30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация
  • 26 февраля, 17:30 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация
  • 27 февраля, 14:30 — мужчины. Спринт. Свободный стиль
  • 27 февраля, 14:30 — женщины. Спринт. Свободный стиль
  • 1 марта, 16:00 — мужчины. Скиатлон
  • 2 марта, 16:00 — женщины. Скиатлон
  • 4 марта, 15:00 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал
  • 4 марта, 17:30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал
  • 5 марта, 16:30 - женщины. Командный спринт. Классический стиль
  • 5 марта 16:30 - мужчины. Командный спринт. Классический стиль
  • 6 марта, 14:30 - мужчины. Эстафета 4х7.5 км
  • 7 марта, 16:00 - женщины. Эстафета 4х7.5 км
  • 8 марта, 13:30 - мужчины. Масс-старт 50 км
  • 9 марта, 13:30 — женщины. Масс-старт 50 км
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