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Лыжник Власов рассказал о реакции норвежских биатлонистов на сборную России в Италии

Лыжник Власов рассказал о реакции норвежских биатлонистов на сборную России в Италии
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Российский лыжник Арсений Власов рассказал о реакции норвежских биатлонистов на сборную России в Италии.

«Всё было доброжелательно – и во время тренировок, и во время проживания. Мы ведь не скрывали, откуда приехали. Скорее, удивлённые взгляды спортсменов из других сборных на себе ловили в первые дни.

Мы жили в одном отеле с шведской лыжницей Фридой Карлсон и сборной Норвегии по биатлону, которая готовилась к чемпионату мира в Ленцерхайде. Ужинали за соседними столиками, на трассе пересекались. Никто не делал вид, что друг друга не замечает. Здоровались, но не более того.

Я думаю, нужно фильтровать их слова в СМИ, соответствующие политической повестке. В реальной жизни всё иначе. Могу сказать, что сбор получился отличным, прошёл в классном месте и без малейших эксцессов», — сказал Власов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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