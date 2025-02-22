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«Каши не было». Российский лыжник — об условиях тренировочного сбора в Италии

«Каши не было». Российский лыжник — об условиях тренировочного сбора в Италии
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Российский лыжник Арсений Власов рассказал об условиях тренировочного сбора в Италии.

«В России мы сборы проводим на специализированных базах, где и гостиницы, и всё вокруг заточено исключительно под спортсменов. В Италии мы жили в местечке, где были и обычные отдыхающие, которые катались на горных или беговых лыжах, кому что больше нравилось. В России только с Сочи могу сравнить.

Я привык к тому, что на завтрак всегда есть каша, а там её не было. Пришлось заменить кашу на гранолу (приготовленные овсяные хлопья. – Прим. «Чемпионата») с йогуртом, плюс брал бутерброд с сыром. И так каждый день. Конечно, пасту итальянскую почти всегда брали на обед, но удивительно, что нигде не было пиццы! За две недели только один раз мы пиццу поели, даже обидно немного (улыбается)», – сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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