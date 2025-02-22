«Безумно быстрый круг». Российский лыжник — о впечатлениях от трассы Олимпиады-2026

Российский лыжник Арсений Власов рассказал о впечатлениях от трассы Олимпиады-2026 в Италии.

«Снег намного быстрее, чем в России. И он отличается на разных высотах. Мы жили на высоте 2000 м, тренировались в основном на 1800 м, а олимпийская трасса расположена на высоте чуть ниже 1000 м. Олимпийский круг, конечно, самый быстрый. Я бы даже сказал, безумно быстрый, особенно если температура не уходит в сильный плюс. Я никогда в жизни не боялся спусков, но на олимпийской трассе, если честно, думал только о том, чтобы никуда не улететь и не разбиться, а не об интервальной работе.

Очень технически сложная и скоростная трасса, которая вживую воспринимается не так, как по видео. Мы же огромное количество раз видели гонки «Тур де Ски», которые проходили на этой трассе, но с ходу даже не смогли найти верное направление. Ничего подобного в России нет. Специфика гонок на такой трассе совсем иная. К такой трассе нужно привыкать, чтобы не просто на ногах удержаться, а составлять конкуренцию. Я за две тренировки не смог этого сделать», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.